На дорогах Краснодарского края с начала года погибли 456 человек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани в 2026 году в ДТП погибли 456 человек. Еще 4850 пострадали

15 ноября пресс-служба полиции Краснодарского края сообщила, что с начала 2026 года в регионе в ДТП погибли 456 человек. Среди них — 17 детей.

В полиции отметили, что еще 4850 человек за год пострадали в авариях на дорогах края.

Водителям Кубани напомнили, что при вождении необходимо пристегиваться, соблюдать правила перевозки детей и не отвлекаться на телефон.

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Отметим, что в октябре МВД России сообщало другие данные о смертности в ДТП на Кубани. По информации ведомства, за январь — сентябрь 2026 года в авариях погибли 462 человека.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на самокатчиков составили более 2 тыс. протоколов с января по август. 

Аварии Автомобили Город Дороги ДТП Краснодар Полиция Происшествия Транспорт

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На дорогах Краснодарского края с начала года погибли 456 человек
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