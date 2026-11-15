На дорогах Краснодарского края с начала года погибли 456 человек

На Кубани в 2026 году в ДТП погибли 456 человек. Еще 4850 пострадали

15 ноября пресс-служба полиции Краснодарского края сообщила, что с начала 2026 года в регионе в ДТП погибли 456 человек. Среди них — 17 детей.

В полиции отметили, что еще 4850 человек за год пострадали в авариях на дорогах края.

Водителям Кубани напомнили, что при вождении необходимо пристегиваться, соблюдать правила перевозки детей и не отвлекаться на телефон.