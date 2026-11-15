Погиб человек, и остановлено движение поездов: Ростовская область подверглась атаке БПЛА

В результате атаки беспилотников в ночь на 15 ноября в Ростовской области повреждены участок трассы и электроподстанции. Один человек погиб, еще пятеро пострадали

15 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке беспилотников. Погиб мужчина — главный инженер электроподстанции.

Также пострадали четыре человека: обломки БПЛА упали на их автомобили. Еще один пострадавший — житель села Троицкого. Они находятся в больнице.

Поврежден участок трассы Р-280, проходящий через железнодорожные пути в Неклиновском районе. Движение поездов и автомобилей по мосту на 64-м километре дороги перекрыто. На месте происшествия работают экстренные службы. Водителям рекомендуют объезжать участок через Таганрог и село Покровское.