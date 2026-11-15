Погиб человек, и остановлено движение поездов: Ростовская область подверглась атаке БПЛА
В результате атаки беспилотников в ночь на 15 ноября в Ростовской области повреждены участок трассы и электроподстанции. Один человек погиб, еще пятеро пострадали
15 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке беспилотников. Погиб мужчина — главный инженер электроподстанции.
Также пострадали четыре человека: обломки БПЛА упали на их автомобили. Еще один пострадавший — житель села Троицкого. Они находятся в больнице.
Поврежден участок трассы Р-280, проходящий через железнодорожные пути в Неклиновском районе. Движение поездов и автомобилей по мосту на 64-м километре дороги перекрыто. На месте происшествия работают экстренные службы. Водителям рекомендуют объезжать участок через Таганрог и село Покровское.
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В Таганроге повреждена электроподстанция. Обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, движение поездов остановлено. Кроме того, в городе загорелась электроподстанция в квартале Шубин и был поврежден жилой дом.
Напомним, ранее регион подвергался атаке БПЛА 13 ноября. Тогда был ранен мужчина, загорелся склад и были повреждены пять многоэтажек.
Как писали Юга.ру, в ноябре губернатор Ростовской области заявил о риске потерять портовую отрасль региона и попросил федеральной помощи после многочисленных ударов БПЛА.