Погиб человек, и остановлено движение поездов: Ростовская область подверглась атаке БПЛА

Ростовская область

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В результате атаки беспилотников в ночь на 15 ноября в Ростовской области повреждены участок трассы и электроподстанции. Один человек погиб, еще пятеро пострадали

15 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке беспилотников. Погиб мужчина — главный инженер электроподстанции.

Также пострадали четыре человека: обломки БПЛА упали на их автомобили. Еще один пострадавший — житель села Троицкого. Они находятся в больнице.

Поврежден участок трассы Р-280, проходящий через железнодорожные пути в Неклиновском районе. Движение поездов и автомобилей по мосту на 64-м километре дороги перекрыто. На месте происшествия работают экстренные службы. Водителям рекомендуют объезжать участок через Таганрог и село Покровское.

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В Таганроге повреждена электроподстанция. Обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, движение поездов остановлено. Кроме того, в городе загорелась электроподстанция в квартале Шубин и был поврежден жилой дом.

Напомним, ранее регион подвергался атаке БПЛА 13 ноября. Тогда был ранен мужчина, загорелся склад и были повреждены пять многоэтажек.

Как писали Юга.ру, в ноябре губернатор Ростовской области заявил о риске потерять портовую отрасль региона и попросил федеральной помощи после многочисленных ударов БПЛА.

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Погиб человек, и остановлено движение поездов: Ростовская область подверглась атаке БПЛА
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