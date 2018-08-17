«Анжи» дома уступил «Оренбургу»

Футболисты «Анжи» проиграли «Оренбургу» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги

В середине второго тайма полузащитник гостей Денис Попович реализовал 11-метровый удар и сравнял счет. Хавбек Алексей Сутормин вывел команду вперед на 77-й минуте, а точку в матче на 83-й минуте поставил форвард Андреа Чуканов.

Счет на 12-й минуте открыл защитник махачкалинцев Иван Новосельцев. На 41-й минуте у нападающего Ивана Маркелова была возможность удвоить преимущество хозяев, но вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов отбил пенальти.

Встреча, прошедшая на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

По итогам встречи «Оренбург», набрав 9 очков, возглавил турнирную таблицу РПЛ, а «Анжи» с тремя очками в активе занял 11-ю строчку. Для махачкалинцев это было третье поражение кряду.

В следующем туре «Анжи» 26 августа в гостях сыграет с московским «Локомотивом».