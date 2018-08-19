Кубанский казачий хор на свадьбе министра иностранных дел Австрии исполнил песню «Любо, братцы, любо»

Кубанский казачий хор 18 августа на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера спел народные песни

Директор хора Анатолий Арефьев сообщил, что среди композиций были «Многая и благая лета» и «Любо, братцы, любо». По его словам, звучали и плясовые произведения.

«Неожиданно для нас, буквально с первого произведения — плясовой песни "Люблю я казаченьку", зал сразу же начал аплодировать, а молодожены — танцевать», — сказал директор хора.

Он отметил, что такая реакция порадовала артистов. Арефьев добавил, что на празднике также выступил солисты оркестра «Россия» имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко и дуэт баянистов «Баян-Микс» под руководством Сергея Войтенко.

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