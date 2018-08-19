Кубанский казачий хор на свадьбе министра иностранных дел Австрии исполнил песню «Любо, братцы, любо»
Кубанский казачий хор 18 августа на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера спел народные песни
Директор хора Анатолий Арефьев сообщил, что среди композиций были «Многая и благая лета» и «Любо, братцы, любо». По его словам, звучали и плясовые произведения.
«Неожиданно для нас, буквально с первого произведения — плясовой песни "Люблю я казаченьку", зал сразу же начал аплодировать, а молодожены — танцевать», — сказал директор хора.
Он отметил, что такая реакция порадовала артистов. Арефьев добавил, что на празднике также выступил солисты оркестра «Россия» имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко и дуэт баянистов «Баян-Микс» под руководством Сергея Войтенко.
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Как сообщали Юга.ру, на свадьбу главы МИД Австрии были приглашены около 100 гостей. На торжество отправились 17 артистов Кубанского казачьего хора с тремя баянами и контрабасом. Согласно документации, на билеты, проживание и страховку артистов хора потратили 1,8 млн рублей.
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