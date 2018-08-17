На гастроли в Австрию за 1,8 млн бюджетных рублей отправились артисты Кубанского казачьего хора

В Австрию одновременно с президентом Владимиром Путиным, который едет на свадьбу главы МИД страны, отправились артисты Кубанского казачьего хора

Из документа, опубликованного на сайте госзакупок, следует, что в южную Штирию, где 18 августа состоится свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль, отправились 17 артистов ККХ с тремя баянами и контрабасом. Где конкретно будут выступать артисты, не сообщается, но жить они будут в отеле LOISIUM Wine & Spa resort Sudsteiermark, который находится в нескольких километрах от ресторана, где пройдет торжество.

Как сообщали Юга.ру, ранее в СМИ появилась информация, что выступление казаков станет подарком Владимира Путина министру иностранных дел Австрии в честь ее бракосочетания с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. Однако в австрийских изданиях речь шла о донских казаках.

Директор Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев подтвердил агентству ТАСС, что участники коллектива находятся в Австрии.

«Мы находимся в Австрии. Мы приехали со своей программой», — сказал Арефьев, не уточнив, где и с какой программой будет выступать хор.

Художественный руководитель ансамбля Виктор Захарченко сказал «Би-би-си», что «не может комментировать» эту поездку.

«Мало ли что в жизни может совпадать. Да, может совпадать. Но в Австрии много событий происходит, какое это отношение имеет? Я не могу подтверждать то, что уже есть в прессе», — сказал в свою очередь Арефьев.

Издание отмечает, что музыкант хора Виктор Сорокин около 19 часов по московскому времени выложил в свой инстаграм фотографию, на которой в геолокации указан ресторан, где будет проходить свадьба. Еще один участник ансамбля выложил фотографию с геолокацией в одном из ресторанов Штирии и подписью «работаем». Вскоре посты были удалены из соцсетей артистов.

Согласно документации, на билеты, проживание и страховку артистов хора потрачено 1,8 млн рублей. Будут ли музыкантам выплачиваться гонорары, из заявки на сайте госзакупок неясно.