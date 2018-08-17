Путин возьмет на свадьбу министра иностранных дел Австрии донских казаков — СМИ

Ростовская область, Вся Россия, В мире

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Австрийские СМИ узнали, что президент РФ Владимир Путин приедет на свадьбу министра иностранных дел страны Карин Кнайсль с ансамблем донских казаков

Как сообщает издание OÖNachrichten, десять человек из казачьего хора должны будут спеть гостям торжественной церемонии традиционные народные песни. Предполагается, что это станет подарком российского президента новобрачным. Информацию об этом агентству DPA подтвердили в австрийских дипломатических кругах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался рассказывать журналистам о том, что именно Путин подарит Кнайсль и ее избраннику, передает РБК.

Торжество состоится 18 августа в федеральной земле Штирия. На свадьбу главы МИД Австрии Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера приглашены около 100 гостей.

Владимир Путин Казачество
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