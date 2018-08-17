«Краснодар» получил премию за честную игру в сезоне-2017/18

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с генеральным партнером — букмекерской компанией «Лига Ставок» определили обладателя премии «Лига Fair Play» сезона-2017/18

Лауреатом премии стал футбольный клуб «Краснодар». Вторым стал «Ростов», на третьем месте «Урал».

«Современная футбольная академия, отличный стадион, а главное — зрелищная игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили "Краснодару" получить главную награду сезона за честную игру», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

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Церемония награждения состоится 18 августа перед матчем с московским «Спартаком».

Как сообщали Юга.ру, черно-зеленые стали первыми обладателями премии. В августе 2017 года капитану «быков» Андреасу Гранквисту вручили награду за честную игру по итогам июля. Всего в прошлом сезоне «Краснодар» трижды становился лауреатом премии «Лига Fair Play».

Премия вручается ежемесячно. Победителя определяют на основе оценок по шести параметрам: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков.

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«Краснодар» получил премию за честную игру в сезоне-2017/18

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