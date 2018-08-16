На матч «Краснодар» — «Спартак» проданы все билеты

Первый домашний матч футбольного клуба «Краснодар» в сезоне-2018/19 пройдет при аншлаге

Как сообщали Юга.ру, встреча 4-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Спартак» состоится на стадионе «быков» 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Болельщики раскупили все 34 тыс. 302 билета. В пресс-службе «Краснодара» рассказали, что в межсезонье увеличили вместимость трибун на 247 мест, добавив кресла в нескольких секторах. Так, в день первого домашнего поединка сезона может быть установлен новый рекорд посещаемости стадиона черно-зеленых.