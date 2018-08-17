В выходные на Кубани прогнозируют жару до 35 °С

Синоптики представили прогноз погоды на 18 и 19 августа в Краснодарском крае

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу в крае местами будет идти кратковременный дождь с грозой, в воскресенье будет в основном без осадков. Ночью будет 18-23 °С, местами в предгорьях похолодает до 12-17 °С, днем 18 августа ожидается жара 30-35 °С, 19 августа температура немного опустится — 27-33 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

На Черноморском побережье осадков не прогнозируют. Ночная температура — 19-24 °С, днем будет 29-34 °С. Ветер 6-11 м/с, на севере побережья местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске — 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

Температура морской воды в районе Темрюка — 23 °C, в Ейске, Приморско-Ахтарске и Анапе — 24-25 °C, в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи — 26-27 °C.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в выходные ожидается ясная погода. По ночам температура понизится до 22-26 °С, днем термометры покажут 33-35 °С. Ветер 4-7 м/с.