В Краснодаре нашли землю для нового онкологического центра

Глава Краснодара Евгений Первышов 16 августа рассказал, где планируют построить крупнейший в регионе онкологический центр

По словам мэра, медицинский кластер планируют возвести в районе поселка Знаменского и Новознаменского жилого района. Территорию в 1,5 тыс. га передали городу со стороны Российской Федерации.

«Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уже дал соответствующее поручение по разработке проектной документации для последующего строительства здесь крупнейшего в регионе онкологического центра. Такое поручение звучало непосредственно в послании президента РФ регионам. В Краснодаре онкологический центр является краевым учреждением. Вы сами видите, в каком он находится плачевном состоянии. Вопрос для города очень серьезный, и проблема назрела давно», — сказал Первышов журналистам во время брифинга.

Из 1,5 тыс. га администрация сформировала около 50 га для медицинского кластера. Первышов отметил, что город рассчитывает на содействие и помощь Министерства здравоохранения РФ в реализации проекта.

Как сообщали Юга.ру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывал, что действующие в крае онкологические центры значительно перегружены. Самый крупный онкодиспансер работает в Краснодаре и его поликлиническое отделение рассчитано на 780 человек в день, но реальная нагрузка практически в два раза выше. Работу над проектно-сметной документацией нового онкодиспансера в Краснодаре обещали начать уже в 2018 году.

«Надеемся, успеем войти в федеральную программу по софинасированию в 2019 году. Если нет, постараемся обойтись своими силами», — сообщил губернатор.

В краевом минздраве добавили, что на территории уже существующего онкодиспансера в Краснодаре заложили фундамент для нового здания на 800 кв. метрах.