В Краснодаре построят новый онкодиспансер и расширят существующий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал вопрос прямой линии президента Владимира Путина о создании в Краснодаре онкоцентра

Путин заявил, что без успехов в борьбе с онкологией в России не достичь увеличения продолжительности жизни, и что необходимо продолжить развитие системы помощи онкобольным. В частности, затрагивался вопрос о строительстве онкоцентра в Краснодарском крае. Он также сообщил, что готовится программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, ее предварительная стоимость — 1 трлн рублей до 2024 года.

Кондратьев в комментарии журналистам отметил, что действующие в крае онкологические центры серьезно перегружены.

«На Кубани работают пять онкодиспансеров, самый крупный — краевой — находится в Краснодаре. Его поликлиническое отделение рассчитано на 780 человек в день, но реальная нагрузка практически в два раза выше», — сказал глава региона.

По его словам, работу над проектно-сметной документацией нового онкодиспансера в краевой столице начнут уже в этом году.

«Надеемся, успеем войти в федеральную программу по софинасированию в 2019 году. Если нет, постараемся обойтись своими силами», — сообщил губернатор.

В краевом минздраве добавили, что также на территории уже существующего онкодиспансера в Краснодаре заложили фундамент для нового здания на 800 кв. метров, передает ТАСС.