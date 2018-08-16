Власти Анапы пообещали решить проблему автомобильных пробок на въезде в город

Мэр Анапы Юрий Поляков заявил, что власти намерены разгрузить основные городские магистрали

Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел вице-губернатор Анатолий Вороновский.

Замглавы края сообщил, что в этом году на дорогах Кубани число погибших сократилось на 4,4%. Однако количество ДТП не снижается.

Поляков пояснил, что курорты сейчас испытывают значительное увеличение потока машин. В Анапу каждый день въезжают около 30-40 тыс. автомобилей.

Мэр предложил сделать кольцевую развязку в районе санатория «Россиянка», изменить направление центральной полосы, а также организовать четвертую полосу от улицы Северной на выезд из города. По его мнению, это улучшит дорожное движение на участке трассы Новороссийск — Керчь. Он уточнил, что кольцевую развязку нужно сделать до начала следующего курортного сезона, сообщает пресс-служба администрации Анапы.