На Кубани парня приговорили к 17 годам колонии за изнасилование 15-летней девочки

В Кущевском районе суд признал молодого человека виновным в изнасиловании и разбойном нападении на несовершеннолетнюю девочку

Следствие установило, что вечером 17 октября 2017 года парень спрятался в уличном туалете на территории спортивной школы в станице Шкуринской. Там он ждал девочку. Когда она зашла, злоумышленник подставил к ее горлу нож и потребовал отдать ему мобильный телефон. После этого, угрожая убийством, молодой человек изнасиловал несовершеннолетнюю. Продолжая угрожать, мужчина потребовал вернуться в школу, забрать зарядное устройство от телефона и принести ему. Когда все условия были выполнены, парень скрылся.

Девочка рассказала о случившемся своим друзьям, которые передали ее слова тренеру. Он и вызвал полицию, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Преступника быстро нашли с помощью отслеживания похищенного им мобильного телефона.

Против 20-летнего парня возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 (Изнасилование), п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение с применением оружия).

Суд признал молодого человека виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы. Кроме того, парень лишен права работать с детьми на 12 лет.