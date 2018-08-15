На Ставрополье 15-летнего подростка подозревают в изнасиловании 71-летней женщины

Ставропольский край

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В Петровском районе Ставропольского края возбудили уголовное дело против подростка, подозреваемого в изнасиловании пожилой женщины

По данным следствия, ночью 4 июля молодой человек залез через окно в дом пенсионерки в одном из сел Петровского района Ставрополья. Угрожая ножом, он избил женщину, а затем связал руки косынкой и изнасиловал.

Против 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера).

Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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