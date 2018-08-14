На Ставрополье после пожара на нефтяной скважине погибли двое рабочих

В Нефтекумске в результате пожара на нефтяной скважине погибли два человека, один получил ожоги

Пожар произошел 7 августа возле поселка Затеречного. Следственный комитет 14 августа сообщил о том, что начал проверку по факту происшествия.

По предварительным данным, трое работников нефтяной скважины получили ожоги разной степени. Одного из них доставили в районную больницу, где он скончался 12 августа от полученных травм. Еще один пострадавший скончался в этот же день в городской больнице Москвы. Третий работник находится в Нефтекумской больнице, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

По делу назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи проверяют версию о возможных нарушениях технической безопасности, из-за которых начался пожар, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.