На Ставрополье после пожара на нефтяной скважине погибли двое рабочих

Ставропольский край

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В Нефтекумске в результате пожара на нефтяной скважине погибли два человека, один получил ожоги

Пожар произошел 7 августа возле поселка Затеречного. Следственный комитет 14 августа сообщил о том, что начал проверку по факту происшествия. 

По предварительным данным, трое работников нефтяной скважины получили ожоги разной степени. Одного из них доставили в районную больницу, где он скончался 12 августа от полученных травм. Еще один пострадавший скончался в этот же день в городской больнице Москвы. Третий работник находится в Нефтекумской больнице, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

По делу назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи проверяют версию о возможных нарушениях технической безопасности, из-за которых начался пожар, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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