«Краснодар» поздравил Галицкого с днем рождения

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» поздравил с днем рождения президента клуба Сергея Галицкого, которому 14 августа исполнился 51 год

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Коллектив «Краснодара» опубликовал поздравления в своих соцсетях и на официальном сайте клуба. Однако позже эти публикации исчезли.

«Весь коллектив ФК "Краснодар" поздравляет Сергея Николаевича и желает ему крепкого здоровья, успехов и воплощения всех замыслов. И пусть созданный вами клуб как можно чаще радует вас победами и яркой, результативной игрой, а академия растит ещё больше молодых талантов!», — говорилось в сообщении.

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В 2008 году Галицкий основал футбольный клуб и академию. В октябре 2016 года состоялся первый матч на новом стадионе «быков».

По итогам сезона-2017/18 Сергей Галицкий стал лауреатом награды Российского футбольного союза за вклад в развитие футбола.

ФК «Краснодар» Футбол
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