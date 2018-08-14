«Краснодар» поздравил Галицкого с днем рождения

ФК «Краснодар» поздравил с днем рождения президента клуба Сергея Галицкого, которому 14 августа исполнился 51 год

Коллектив «Краснодара» опубликовал поздравления в своих соцсетях и на официальном сайте клуба. Однако позже эти публикации исчезли.

«Весь коллектив ФК "Краснодар" поздравляет Сергея Николаевича и желает ему крепкого здоровья, успехов и воплощения всех замыслов. И пусть созданный вами клуб как можно чаще радует вас победами и яркой, результативной игрой, а академия растит ещё больше молодых талантов!», — говорилось в сообщении.