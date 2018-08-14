Эксперты «Автодора» проведут мастер-класс для дорожников Адыгеи

Адыгея

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Председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах направил в Адыгею экспертов, которые проведут обучение дорожников республики

Под их руководством по новым технологиям будут построены 10 км дороги. Об этом глава Адыгеи Мурат Кумпилов договорился с руководителем «Автодора» во время его недавнего визита в регион.

Глава Адыгеи подчеркнул, что повышение прочности дорог позволит направлять средства дорожного фонда не на ремонт, а на развитие транспортной сети.

Объем дорожного фонда региона на 2018 год увеличили на 71 млн рублей — до 2 млрд 184 млн рублей. В результате Тахтамукайский район получит на реконструкцию дорог местного значения дополнительные средства в виде субсидий — 51 млн рублей, Гиагинский район — 20 млн рублей.

Дороги Мурат Кумпилов Ремонт дорог Строительство
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