В Адыгее на реконструкцию дорог направят дополнительные доходы бюджета

В Адыгее на 71 млн рублей увеличили объем дорожного фонда региона на 2018 год

Соответствующий изменения в республиканский бюджет поддержали 16 июля депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи на очередной сессии.

Как сообщил министр финансов Адыгеи Довлетбий Долев, в этом году предполагается увеличение объема доходной части бюджета на 71 млн рублей за счет налоговых поступлений. Эти средства будут направлены на увеличение объемов Дорожного фонда Адыгеи до 2 млрд 184 млн рублей.

«В результате на реконструкцию дорог местного значения дополнительные средства в виде субсидий — 51 млн рублей получит Тахтамукайский район, 20 млн рублей — Гиагинский район», — прокомментировал министр финансов Адыгеи Довлетбий Долев.

Кроме того, при поддержке федерального центра в республике идет реконструкция дороги Р-217 «Кавказ» на подъезде к Майкопу. Стоимость объекта составляет 3,9 млрд рублей. Строительство транспортного объекта завершится в 2020 году.

В этом году начнется строительство дороги в обход Майкопа — возведение второй очереди протяженностью 10 км, уже получено положительное заключение экспертизы. Сметная стоимость составляет более 3,6 млрд рублей. Также до конца года начнется строительство транспортной развязки на км 1342+850 автодороги М4 «Дон» в районе поселка Тлюстенхабль. В 2019 году планируют завершить строительство транспортной развязки на трассе М4 «Дон» возле аула Тугургой.

«Положительное решение этих вопросов имеет высокую социальную значимость. Через данные участки федеральной трассы проходит основной поток отдыхающих на Черноморское побережье. В курортный сезон прошлого года здесь зафиксирован пиковый показатель — 78 тыс. автомобилей в сутки. Новые транспортные развязки будут способствовать распределению транспортного потока и улучшению безопасности дорожного движения», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.