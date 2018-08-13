Бывшего главного борца с коррупцией Волгодонска будут судить за взятки

Экс-начальника антикоррупционного отдела управления МВД по Волгодонску Ростовской области обвиняют в получении взяток на 1,5 млн рублей и мошенничестве

По версии следствия, обвиняемый получил через посредников взятки в сумме более 1,5 млн рублей за то, чтобы не проводить проверку по фактам реализации в Волгодонске контрафактной алкогольной продукции и ведения незаконной игорной деятельности.

Кроме этого, мужчину обвиняют в том, что он украл и продал магистральные газовые трубы и алкоголь на сумму более 6 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Ранее он был объявлен в международный розыск и выдан правоохранительными органами Чехии. Прокуратурой Волгодонска утверждено обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее прокуратура Ростовской области объяснила рост взяток в регионе. В июле на Дону за взятку задержали начальника районной полиции и его подчиненного.