Прокуратура Ростовской области объяснила рост взяток в регионе

Ростовская область

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В прокуратуре Ростовской области сообщили, что количество взяточников не увеличилось, а возросло число преступлений, совершенных одним лицом

Как писали Юга.ру, Ростовская область по итогам первого полугодия заняла первое место по количеству преступлений, связанных с получением взятки.

«В первом полугодии 2018 года в отношении одного лица возбуждено 33 уголовных дела о 69 преступлениях. То есть преступник один, а количество совершенных им преступлений — 69. Это составляет 53,1% от общего числа фактов получения взяток. И это не единственный пример. Еще ряд лиц совершили преступления с численностью эпизодов от 3 до 12», — пишет «Коммерсант-Юг» со ссылкой на ответ ведомства. 

В прокуратуре не уточнили имя человека, на чью долю пришлось 53,1% от общего числа фактов получения взяток.

Ранее на Дону за взятку задержали начальника районной полиции и его подчиненного.

Взятка Коррупция Прокуратура Ростов-на-Дону
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