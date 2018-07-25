На Дону за взятку задержали начальника районной полиции и его подчиненного
Ростовская область Елена Лободина
Начальник ОМВД по Родионово-Несветайскому району Ростовской области и старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции задержаны по подозрению в получении взяток
Полицейских подозревают в том, что они требовали от предпринимателя взятку в размере нескольких сотен тысяч рублей. При этом, по информации следствия, это не единственный подобный случай.
Выявить и задержать преступников удалось сотрудникам управления службы безопасности областного УМВД.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что оба сотрудника уволены, передает «Интерфакс».
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