На Дону за взятку задержали начальника районной полиции и его подчиненного

Ростовская область

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Начальник ОМВД по Родионово-Несветайскому району Ростовской области и старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции задержаны по подозрению в получении взяток

Полицейских подозревают в том, что они требовали от предпринимателя взятку в размере нескольких сотен тысяч рублей. При этом, по информации следствия, это не единственный подобный случай.

Выявить и задержать преступников удалось сотрудникам управления службы безопасности областного УМВД.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что оба сотрудника уволены, передает «Интерфакс».

Взятка Коррупция Полиция
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