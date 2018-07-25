На Дону за взятку задержали начальника районной полиции и его подчиненного

Начальник ОМВД по Родионово-Несветайскому району Ростовской области и старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции задержаны по подозрению в получении взяток

Полицейских подозревают в том, что они требовали от предпринимателя взятку в размере нескольких сотен тысяч рублей. При этом, по информации следствия, это не единственный подобный случай.

Выявить и задержать преступников удалось сотрудникам управления службы безопасности областного УМВД.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что оба сотрудника уволены, передает «Интерфакс».