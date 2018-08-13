Минздрав Дагестана сообщил о 65 отравившихся в спортивном лагере

Дагестан

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Минздрав Республики Дагестан уточнил, что в спортивном лагере отравился 61 ребенок и 4 взрослых

В Шамильскую ЦРБ из спортивного лагеря «Спартак» с 12 по 13 августа доставили 65 человек с признаками острой кишечной инфекции. Среди них 61 ребенок, повар, охранник и два воспитателя.

По предварительным данным, люди отравились из-за еды, в которой была инфекция, сообщает пресс-служба минздрава Республики Дагестан.

В Шамильский район направили бригаду медиков Республиканского центра инфекционных болезней.

Ранее сообщалось, что в спортивном лагере «Спартак» в Дагестане 12 августа отравились 54 ребенка. 

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