Ростовская область обогнала все регионы России по числу взяток

Ростовская область по итогам первого полугодия заняла первое место по количеству преступлений, связанных с получением взятки

В России количество преступлений по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» за первые шесть месяцев 2018 года выросло на 11,3%.

С января по июнь в Ростовской области зарегистрировали 130 случаев преступлений по этой статье. На втором месте оказалась Москва (127 экономических преступлений), на третьем — Московская область (92 преступления), на четвертом — Челябинская область (89 преступлений), на пятом — Краснодарский край (75 случаев). Такие данные приводит портал правовой статистики Генеральной прокуратуры России.

По ст. 291 УК РФ «Дача взятки» наибольшее число преступлений в Москве — 85 случаев. За ней следует Московская область (83 преступлений), Краснодарский край (59 случаев), Волгоградская область (52 преступления) и Чечня (47 преступлений). Ростовская область заняла в этом списке восьмое место с 43 зарегистрированными случаями дачи взятки.

Как сообщали Юга.ру, на Дону за взятку задержали начальника районной полиции и его подчиненного.