«Краснодар-3» и «Урожай» сыграли вничью в матче ПФЛ

11 августа состоятся матч 3-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги между «Краснодаром-3» и «Урожаем»

Краснодарское дерби состоялось на поле Академии «быков» и не выявило победителя — 1:1.

Счет на 55-й минуте открыл полузащитник хозяев Леон Сабуа. На 66-й минуте Александр Джумаев увел «Урожай» от поражения.

За игрой с трибун наблюдали 1 тыс. 750 зрителей.

18 августа «Краснодар-3» проведет выездной матч с «Волгарем», в этот же день подопечные Евгения Калешина сыграют в гостях у «СКА-Ростов-на-Дону».

Как сообщали Юга.ру, 21 июля «Урожай», который стал преемником прекратившей существование «Кубани», проиграл свой первый матч и вылетел из розыгрыша Кубка России. 25 июля в стартовом матче ПФЛ желто-зеленые одержали победу над ростовской командой Академии им. Понедельника.