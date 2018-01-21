Кадыров предположил, что пропавшего певца Бакаева убили родственники

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил свое мнение по поводу изчезновения певца Зелимхана Бакаева

В эфире новостей на ТРК «Грозный» во время выступления на чеченском языке Кадыров отверг обвинения в причастности к исчезновению певца.

«Его родные, которые не уследили, которым стыдно было признать, что он их, сейчас говорят, что Кадыров забрал Зелимхана. Какие доказательства? Вы слышали, как я по телевизору говорил, что его надо поймать? Или как сотрудники полиции посадили? Семья не смогла его остановить, а потом позвали домой, и братья, видимо, предъявили, что он вот этот вот… Неужели у них в селе никого нет, в роду мужчин нет, чтобы признать — «мы это сделали»? Они же прекрасно знают, кто их родственник», — цитируют Кадырова «Кавказ.Реалии».