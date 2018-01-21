Кадыров предположил, что пропавшего певца Бакаева убили родственники

Чечня

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  • Зелимхан Бакаев © Фото из группы «ВКонтакте» «Зелим Бакаев», vk.com/zelimbakaefffff

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил свое мнение по поводу изчезновения певца Зелимхана Бакаева

В эфире новостей на ТРК «Грозный» во время выступления на чеченском языке Кадыров отверг обвинения в причастности к исчезновению певца. 

«Его родные, которые не уследили, которым стыдно было признать, что он их, сейчас говорят, что Кадыров забрал Зелимхана. Какие доказательства? Вы слышали, как я по телевизору говорил, что его надо поймать? Или как сотрудники полиции посадили? Семья не смогла его остановить, а потом позвали домой, и братья, видимо, предъявили, что он вот этот вот… Неужели у них в селе никого нет, в роду мужчин нет, чтобы признать — «мы это сделали»? Они же прекрасно знают, кто их родственник», — цитируют Кадырова «Кавказ.Реалии».

Как сообщали Юга.ру, близкие певца Зелимхана Бакаева 16 августа заявили о том, что он пропал без вести после посещения Грозного 8 августа. 22 августа мать Бакаева попросила Совет по правам человека при главе Чечни помочь найти сына, а в сентябре обратилась за помощью к Рамзану Кадырову. Через несколько дней после этого в сети появилось видео, на котором Бакаев рассказывает, что уехал в Германию и поселился у друга.

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