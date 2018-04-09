От жены футболиста «Краснодара» Мамаева улетел попугай. Она объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей

Жена футболиста «Краснодара» Алана Мамаева разыскивает своего попугая

Как сообщали Юга.ру, ранее Алану Мамаеву обманули при покупке этого попугая в зоомагазине. Он стоил 152 тыс. рублей. В зоомагазине покупательнице сказали, что Аполлон — краснохвостый жако, родился в России и он выкормыш, то есть не дикий, а воспитанный человеком и ручной, привитый и с ветпаспортом. Однако спустя три дня после покупки ей прислали документы на другую птицу, и там было указано, что жако не делали обработок от паразитов и не ставили прививки.