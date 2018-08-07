Чечня, Кабардино-Балкария и Адыгея попали в топ-5 регионов РФ с самыми здоровыми детьми

В Министерстве здравоохранения назвали регионы России, где зарегистрировали больше и меньше всего болезней среди детей до 14 лет

Первое место среди регионов РФ с самыми здоровыми детьми заняла Чечня, где в 2017 году на 100 тыс. населения пришлось 62,9 тыс. заболеваний. Следом идут Кабардино-Балкария (115,7 тыс.), Тыва (125 тыс.), Адыгея (132,9 тыс.) и Бурятия (141,1 тыс.), передает RT .

Больше всего болезней среди детей до 14 лет зафиксировали в Ненецком автономном округе (352,1 тыс.), на Чукотке (349,4 тыс.), Карелии (337 тыс.), Коми (335,5 тыс.) и Архангельской области (333,8 тыс.).

В среднем по стране на 100 тыс. детей приходится 221,1 тыс. болезней.

Как сообщали Юга.ру, по данным Минздрава за 2017 год, Ингушетия, Чечня и Дагестан вошли в топ регионов РФ с самой низкой смертностью. По итогам 2016 года, на Северном Кавказе зафиксировали самый низкий уровень заболеваемости депрессией в стране.

В начале августа Минздрав представил данные по числу заболеваний среди взрослых в регионах России, согласно которым Кабардино-Балкария и Чечня вошли в топ-5 регионов, где меньше всего болеют.