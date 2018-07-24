Минздрав РФ рассказал, в каких регионах страдают от ожирения

К 2017 году Минздрав зарегистрировал 2 млн россиян, страдающих ожирением. Это 1,3% от всего населения

В списке регионов, страдающих от ожирения, лидирует Алтайский край — 5,4%. На втором месте стоит Магаданская область с показателем 3,4%, на третьем — Курганская область с 2,8%. Это следует из данных, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения РФ.

В 35 из 85 регионов России число жителей, которые страдают от ожирения, увеличилось за год более чем на 10%. В Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях — более чем на 25%.

В 2016 году в Ненецком автономном округе числился всего один человек с ожирением. Уже через год их стало 536.

В шести регионах число людей, страдающих от ожирения, значительно снизилось. В Северной Осетии пациентов с заболеванием стало на 46,6% меньше, чем годом ранее, а в Ставропольском крае — на 18%.

Самый маленький показатель в Приморском крае — всего 0,4% жителей, затем идет Москва, в которой зарегистрировали 66,3 тыс. человек с ожирением (0,5%).

Дети составили более трети заболевших в 14 регионах, среди которых Крым, Северная Осетия, Башкортостан, Тува, Калужская, Брянская, Ульяновская, Волгоградская области, Пермский край. Также число пациентов с ожирением в возрасте до 18 лет увеличилось в Кабардино-Балкарии — с 373 в 2016 году до 2 тыс. в 2017 году. Это 1% детей.

«Дети начали чаще страдать ожирением из-за того, что их кормят родители, которые сами имеют это заболевание. Именно родители формируют пристрастие к нездоровой еде и перееданию», — рассказала РБК доктор медицинских наук, профессор НИИ питания РАМН Алла Погожева.

За последние пять лет на 30% выросло число россиян, страдающих от ожирения. Сейчас это 1,9 млн человек, в том числе 451 тыс. детей до 18 лет. Минздрав сообщает, что в реальности ситуация может быть гораздо хуже.

Из крупных стран 11 место по числу страдающего от ожирения взрослого населения занимает США. Там количество заболевших составило 37,3%. Россия занимает в рейтинге 55 место и имеет 25,7% таких пациентов.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 27% от всего населения в 2016 году страдали избыточным весом.