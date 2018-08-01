Кабардино-Балкария и Чечня вошли в топ-5 регионов, где меньше всего болеют

Министерство здравоохранения назвало регионы России, у жителей которых зафиксировали больше и меньше всего болезней

По данным за 2017 год, меньше всего болезней оказалось в Кабардино-Балкарии: там на 100 тыс. жителей пришлось 95,4 тыс. заболеваний. Следом идут Чечня (112,1 тыс. болезней), Курская область (115,1 тыс.), Тыва (115,6 тыс.) и Астраханская область (115,9 тыс.).

Больше всего болезней зарегистрировали в Алтайском крае — 253,4 тыс. заболеваний на 100 тыс. жителей. В топ-5 попали Санкт-Петербург (236,8 тыс.), Ненецкий Автономный Округ (230,7 тыс.), Карелия (230,3 тыс.) и Коми (230,2 тыс.).