Кабардино-Балкария и Чечня вошли в топ-5 регионов, где меньше всего болеют
Министерство здравоохранения назвало регионы России, у жителей которых зафиксировали больше и меньше всего болезней
По данным за 2017 год, меньше всего болезней оказалось в Кабардино-Балкарии: там на 100 тыс. жителей пришлось 95,4 тыс. заболеваний. Следом идут Чечня (112,1 тыс. болезней), Курская область (115,1 тыс.), Тыва (115,6 тыс.) и Астраханская область (115,9 тыс.).
Больше всего болезней зарегистрировали в Алтайском крае — 253,4 тыс. заболеваний на 100 тыс. жителей. В топ-5 попали Санкт-Петербург (236,8 тыс.), Ненецкий Автономный Округ (230,7 тыс.), Карелия (230,3 тыс.) и Коми (230,2 тыс.).
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В среднем по стране в прошлом году зафиксировали 161,7 тыс. болезней на 100 тыс. граждан, передает RT, ссылаясь на данные ведомства.
Как сообщали Юга.ру, по данным Минздрава за 2017 год, Ингушетия, Чечня и Дагестан вошли в топ регионов РФ с самой низкой смертностью. По данным за 2016 год на Северном Кавказе зафиксировали самый низкий уровень заболеваемости депрессией в стране.
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