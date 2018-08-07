Дела по ДТП футболиста «Краснодара» Смолова направили в суд

Краснодарский край

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В суд направили административные дела по ДТП с футболистом «Краснодара» Федором Смоловым

В пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили «Р-Спорт», что после составления административных материалов дела были переданы в суд.

В отношении водителя составили протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Виновнику грозит лишение прав или арест на 15 суток.

Как сообщали Юга.ру, Смолов устроил аварию на улице Ставропольской в ночь на 1 августа. Он разбил лимитированную BMW M5 за 9 млн рублей и повредил восемь секций дорожного ограждения на 58,6 тыс. рублей. Футболист признался в случившемся и заявил, что готов возместить ущерб. 

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Олег Фоменко сказал, что к Смолову не будут применять санкции за ДТП.

ДТП Краснодар Федор Смолов ФК «Краснодар»
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