Начальника тыла МВД по Карачаево-Черкесии взяли под домашний арест

Городской суд Черкесска избрал меру пресечения для начальника тыла МВД по республике Мухтара Пхешхова

Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Карачаево-Черкесии Сергей Шуваев.

«Следствие 6 августа обратилось в суд и потребовало избрать меру пресечения в отношении Пхешхова. По решению суда на период следствия он будет находиться под домашним арестом», — цитирует Шуваева «Интерфакс».