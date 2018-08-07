Начальника тыла МВД по Карачаево-Черкесии взяли под домашний арест
Карачаево-Черкесия Оксана Васильченко
Городской суд Черкесска избрал меру пресечения для начальника тыла МВД по республике Мухтара Пхешхова
Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Карачаево-Черкесии Сергей Шуваев.
«Следствие 6 августа обратилось в суд и потребовало избрать меру пресечения в отношении Пхешхова. По решению суда на период следствия он будет находиться под домашним арестом», — цитирует Шуваева «Интерфакс».
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Как сообщали Юга.ру, в начале июля Мухтар Пхешхов был объявлен в федеральный розыск. Полковника полиции подозревают в хищении 22 млн рублей. Силовики задержали начальника тыла МВД по республике 5 августа.
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