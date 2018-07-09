Начальника тыла МВД по Карачаево-Черкесии объявили в розыск по делу о хищении

Следственные органы Карачаево-Черкесии объявили в федеральный розыск начальника тыла регионального МВД Мухтара Пхешхова в рамках расследования дела о хищении бюджета

СКР по республике расследует дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) по факту хищения бюджетных средств при покупке по завышенной цене объектов недвижимости для размещения подразделений УФМС по КЧР в 2016 году.

Подозреваемые — два местных жителя Билял Джанибеков и Али Анчоков. Джанибекову уже предъявлено обвинение, а Анчоков находится в розыске. Кроме того, следователи установили причастность к хищению Пхешхова. Им совместно удалось похитить более 22 млн рублей.

«В настоящее время в отношении Пхешхова следователем вынесено постановление об объявлении его в федеральный розыск в связи с тем, что его местонахождение установить не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе СКР по Карачаево-Черкесии.