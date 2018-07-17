В Карачаево-Черкесии уволили министров труда и финансов

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии ушли в отставку министр труда и социального развития Мурадин Кемов и глава минфина Рустам Эльканов

Заявления об увольнении 17 июля подписал глава республики Рашид Темрезов. Об этом сообщает «Регион онлайн» со ссылкой на источник.

Причины отставок пока не уточняются. Также не сообщается, кто будет исполнять обязанности глав минфина и минтруда Карачаево-Черкесии.

Как сообщали Юга.ру, в минфине Карачаево-Черкесии 27 июня провели обыски. 

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