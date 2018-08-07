На Кубани мужчина с ножом залез в дом и похитил имущество на 700 тыс. рублей

В Армавире 32-летнему жителю Краснодарского края грозит 12 лет тюрьмы за разбойное нападение

По версии следствия, ночью мужчина незаконно проник в чужой дом и украл ювелирные украшения с деньгами, угрожая хозяину и его супруге ножом. Ущерб превысил 700 тыс. рублей, преступник скрылся.

Мужчину позже задержали в Армавире. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой).

Материалы дела направлены в суд, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее 2 августа 18-летнего жителя Майкопского района приговорили к трем годам лишения свободы за разбойное нападение на водителя такси.