В Адыгее парня посадили на три года за разбойное нападение на таксиста

В Адыгее осудили 18-летнего жителя Майкопского района, которого признали виновным в разбойном нападении на водителя такси

Преступление произошло осенью 2017 года. Суд установил, что 61-летний таксист довез пассажира до места назначения. Молодой человек отказался оплачивать проезд. Вместо этого он избил водителя и, угрожая пневматическим пистолетом, похитил 10 тыс. рублей.

«Во время следствия таксист на фотографиях опознал нападавшего. В дальнейшем молодого человека задержали», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

По ходатайству следствия подозреваемый был арестован. После рассмотрения дела суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы.