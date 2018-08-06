Александр Емельяненко подал документы на поступление в грозненский нефтяной университет
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подал документы на поступление в Грозненский государственный нефтяной технический университет им. М.Д. Миллионщикова
Об этом Емельяненко сообщил в своем инстаграме, сделав фотографию на фоне мемориальной доски академику Миллионщикову, установленной на стене грозненского вуза.
В университете отметили, что у бойца высокие шансы на поступление.
«Он подал документы в институт нефти и газа на базе нашего университета, направление "Нефтегазовое дело", заочное отделение. Набор есть, но шансы поступить высокие», — рассказали ТАСС в вузе.
В 2009 году Александр Емельяненко окончил экономический факультет Белгородского государственного университета.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2015 года Александра Емельяненко осудили по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков. Его приговорили к 4,5 годам заключения, однако досрочно выпустили в ноябре 2016 года.
В октябре 2017 года Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат». В декабре фонд Ахмата Кадырова подарил бойцу Mercedes за первую победу в составе чеченского клуба.
Следующий поединок Александр Емельяненко проведет 18 августа в Москве против американца Тони Джонсона, передает RT.
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