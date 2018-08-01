Поток машин в Сочи достиг летнего максимума

Поток автотранспорта через пост «Магри» на трассе Джубга — Сочи к концу июля достиг летнего максимума

На конец июля эта цифра составила 12 тыс. транспортных средств в сутки.

«В конце июля через пост "Магри" проходят порядка 12 тыс. машин в сутки. Примерно 8 тыс. автомобилей ежедневно покидают курорт», — сообщили порталу Юга.ру в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи.

По информации пресс-службы «Росавтодора», сейчас движение для транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы, закрыто с 10:00 до 22:00 в связи с высокой температурой воздуха — более 32 °С.

Как сообщали Юга.ру, министерство транспорта России рассказало, что на проект реконструкции трассы Джубга — Сочи понадобится 1,6 трлн рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 августа назвал жизненно необходимым проект реконструкции трассы Джубга — Сочи.