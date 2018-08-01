В мэрии Геленджика рассказали, как и когда будут строить новые очистные сооружения

Власти Геленджика рассказали о том, какие очистные сооружения планируется построить на курорте в ближайшее время

В начале июля в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском ввели график подачи воды. Нынешних ресурсов недостаточно, чтобы обеспечить город водой — трубопровод работает на полную мощность, а источники воды из-за жаркой погоды не могут функционировать в полную силу. Юга.ру разбирались, откуда на курорте проблемы с подачей воды и как эту проблему пытаются решить.

На строительство очистных сооружений в Геленджике в июле выделили 2 млрд рублей из федерального бюджета. Минстрой России к 2021 году обещал ввести в эксплуатацию новые очистные сооружения в селе Михайловский Перевал.

В ответе на запрос Юга.ру вице-мэр курорта Максим Климов сообщил, что общая производительность очистных сооружений Геленджика достигает 70,5 куб. метров в сутки. На сооружениях работают системы механической и биологической очистки сточных вод. Климов утверждает, что очищенная вода, которую сбрасывают в Черное море, соответствует нормативным требованиям, а качество воды контролирует аккредитованная лаборатория муниципального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.

В июне 2015 года мэрия заключила муниципальный контракт с АО «Компания «ЭКОС». Фирма должна была разработать проектно-сметную документацию на строительство очистных сооружений производительностью 50 куб. метров в сутки на улице Солнцедарской в Геленджике. Во время разработки технологической схемы работу разделили на три этапа. Первый — строительство глубоководного выпуска и станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Второй и третий — строительство новой и реконструкция существующих канализационных насосных станций, строительство и реконструкция самотечных и напорных канализационных коллекторов.

В ответе Климова говорится, что по первому этапу уже есть положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» в отношении проектной документации и достоверности определения сметной стоимости. Начало строительства запланировано на 2018 год, его будет финансировать федеральный бюджет. Проектная документация по остальным этапам полностью выполнена, ее рассматривает ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Проект локальных очистных сооружений в селе Михайловский Перевал разрабатывало ООО «Архстройпроект» (Геленджик). Там планируется построить две станции биологической очистки Е 100БС производительностью 100 куб. метров в сутки каждая. Строить их будет «ЭКОС» — контракт с ними заключили 21 марта 2018 года.