В Краснодаре цены на кондиционеры летом упали на 21%

Сервис объявлений «Юла» выяснил, как в Краснодаре изменились продажи кондиционеров с наступлением лета

В Краснодаре продажи кондиционеров летом выросли втрое. Средняя цена за год на «Юле» снизилась на 21% и составила 12,6 тыс. рублей.

Самой популярной маркой кондиционеров среди жителей краевого центра стала Rovex — их выбрали 23% покупателей, средняя цена моделей этого бренда составила 14,8 тыс. рублей. На втором месте идут кондиционеры Ballu с долей в 14% и средней стоимостью 14,5 тыс. рублей. Тройку самых популярных замкнули кондиционеры Jax со средней ценой 15 тыс. рублей, им отдали предпочтение 12% покупателей.

Средняя цена кондиционеров в Краснодаре оказалась на 7% ниже, чем в среднем по России. Дороже всего эта техника стоит в Липецке (22 тыс. 320 рублей), Омске (16 тыс. рублей) и во Владивостоке (15 тыс. 30 рублей). Самый низкий ценник на кондиционеры — в Волгограде (7 тыс. 80 рублей), Ростове-на-Дону (7 тыс. 850 рублей) и Ярославле (8 тыс. 410 рублей).