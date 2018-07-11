Продолжительная жара ухудшает работу мозга — ученые

Американские ученые выяснили, что длительные эпизоды жары негативно влияют на когнитивные способности всех категорий населения

Об этом говорится в исследовательской статье в журнале PLoS Medicine. Авторы отметили, что специально изучали поведение студентов одного из общежитий Бостона, тогда как большинство подобных исследований сфокусировано на наблюдениях за здоровьем пожилых людей. Половина испытуемых жила в комнатах с кондиционером, а остальные — без него. В июле 2016 года они пережили несколько волн жары, что позволило ученым оценить то, как это повлияло на физические и когнитивные способности студентов. Их просили пройти два простых теста на память и внимательность. При этом задания были с небольшими подвохами.

В нормальную погоду с заданиями без проблем справлялись обе группы студентов, а после наступления жары ситуация изменилась. В среднем, результаты студентов, живших в комнатах без кондиционера, ухудшились на 13% по сравнению с другой группой, а в некоторых случаях различия в скорости реакции и точности ответов доходили до 30-50%. В материале говорится, что экстремальные погодные явления — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и т. п. — считаются одним из последствий глобального потепления. Ученые подчеркивают, что еще сильнее жара будет влиять на когнитивные способности и скорость реакции более старших людей или носителей хронических болезней. Они рекомендовали учитывать это медицинским и социальным службам крупных городов при борьбе с последствиями подобных проявлений глобального потепления.