В Ростове водителям автобусов запретят носить шорты и тапочки
Водителям автобусов в Ростове запретят носить шорты и тапочки и обяжут быть вежливыми
Требования прописаны в документах, которые выложены на сайте госзакупок, заказчик — МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова», сообщает портал Ростовский городской транспорт.
«Не допускается одежда спортивного и пляжного стиля, в том числе шорты, спортивные штаны, пляжные и комнатные тапочки», — сказано в документе.
Водители также должны быть вежливыми с пассажирами и соблюдать культуру речи.
Ограничения будут на маршрутах, которые начнут действовать в городе с 1 августа этого года.
Как писали Юга.ру, администрация Ростова приняла постановление о планировании новой маршрутной сети города, маршрутки начнут убирать с 4 августа.
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