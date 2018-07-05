В Ростове водителям автобусов запретят носить шорты и тапочки

Водителям автобусов в Ростове запретят носить шорты и тапочки и обяжут быть вежливыми

Требования прописаны в документах, которые выложены на сайте госзакупок, заказчик — МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова», сообщает портал Ростовский городской транспорт.

«Не допускается одежда спортивного и пляжного стиля, в том числе шорты, спортивные штаны, пляжные и комнатные тапочки», — сказано в документе.

Водители также должны быть вежливыми с пассажирами и соблюдать культуру речи.

Ограничения будут на маршрутах, которые начнут действовать в городе с 1 августа этого года.

Как писали Юга.ру, администрация Ростова приняла постановление о планировании новой маршрутной сети города, маршрутки начнут убирать с 4 августа.

Маршрутки на дорогах Ростова хотят заменить на автобусы большой вместимости.