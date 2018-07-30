Жители Кубани смогут увидеть звездопад Персеиды

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Жители Краснодарского края в августе смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

Читайте также:

«Это ежегодный метеорный поток. В этом году наблюдать его можно с 27 июля до 20-21 августа. Максимум приходится на ночь с 12 на 13 августа. Хотя бывает еще несколько максимумов, которые прослеживаются, например с 11 на 12 августа. В этот период Земля пересекает орбиту кометы. В связи с этим хорошо видно созвездие Персея, поэтому поток и называют Персеиды. Метеоров довольно много, они очень яркие», — рассказал порталу Юга.ру заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Он пояснил, что наблюдать лучше как можно дальше от городских огней — в горах или на море.

«Мы обычно наблюдаем этот поток в Мезмае, в обсерватории "Солнечный ветер". Там есть специальная площадка и оборудование с фотокамерами и телескопами. Мы проводим там наблюдения более 30 лет, но обсерватория возникла гораздо позже. В обсерваторию могут приехать и местные жители, заранее договорившись о посещении», — сказал Иванов.

Ученый добавил, что метеорный поток можно сфотографировать на камеру с хорошей чувствительностью и широкоугольным объективом.

Пройдите тест:

Метеорный поток представляет собой пылевые частицы, которые движутся по орбите кометы. Орбита кометы сильно вытянута. Когда она проходит достаточно близко к Солнцу, начинается интенсивная потеря вещества. В связи с этим на комете часто происходят выбросы. Когда Земля пересекает орбиту кометы, можно ожидать повышения активности метеоров, сообщает RT.

Где в Краснодарском крае лучше всего смотреть на Персеиды, читайте здесь.

Космос
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В лобовом ДТП в Сочи погибли два человека
Сочинские байкеры планируют установить памятник автору мотоцикла Иж
Пожар в Сочи, унесший восемь жизней: фото и видео
Сгоревший в Сочи дом незаконно сдавали постояльцам
В Адыгее до конца года завершат строительство межпоселкового газопровода
По делу братьев Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, в том числе и Новороссийского порта

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале