Жители Кубани смогут увидеть звездопад Персеиды

Жители Краснодарского края в августе смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

«Это ежегодный метеорный поток. В этом году наблюдать его можно с 27 июля до 20-21 августа. Максимум приходится на ночь с 12 на 13 августа. Хотя бывает еще несколько максимумов, которые прослеживаются, например с 11 на 12 августа. В этот период Земля пересекает орбиту кометы. В связи с этим хорошо видно созвездие Персея, поэтому поток и называют Персеиды. Метеоров довольно много, они очень яркие», — рассказал порталу Юга.ру заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Он пояснил, что наблюдать лучше как можно дальше от городских огней — в горах или на море.

«Мы обычно наблюдаем этот поток в Мезмае, в обсерватории "Солнечный ветер". Там есть специальная площадка и оборудование с фотокамерами и телескопами. Мы проводим там наблюдения более 30 лет, но обсерватория возникла гораздо позже. В обсерваторию могут приехать и местные жители, заранее договорившись о посещении», — сказал Иванов.

Ученый добавил, что метеорный поток можно сфотографировать на камеру с хорошей чувствительностью и широкоугольным объективом.