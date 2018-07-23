В сочинском центре «Сириус» провели космический урок

В образовательном центре «Сириус» в Сочи 23 июля прошел космический урок

Он состоялся в рамках программы проектной смены «Большие вызовы — 2018», которая объединила более 850 одаренных школьников из разных регионов России. На уроке выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Знаете, когда я пошел в космический кружок? В шесть лет. Я сделал свою первую ракету вместе с преподавателем в шесть лет», — рассказал он.

Для юных исследователей космоса организовали сеанс связи с космонавтами, которые находятся на борту Международной космической станции.

Роскосмос с 2015 года является индустриальным партнером образовательного центра «Сириус», напомнили в пресс-службе корпорации.

«Компании реализовали ряд совместных просветительских проектов, одним из результатов которых стала разработка силами юных специалистов двух наноспутников — "СириусСат-1" и "СириусСат-2"», — говорится в сообщении.

Аппараты отправили вместе с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-09» 10 июля 2018 года. В августе 2018 года планируется запустить их в космическое пространство в ходе плановой внекорабельной деятельности космонавтов российского сегмента МКС.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года в «Сириус» доставили макет орбитального корабля «Буран». В апреле 2018-го стало известно, что образовательный центр получит элементы космической станции «Мир» и стендовый образец нового корабля «Федерация».