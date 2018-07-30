В Каспийском море спасатели ищут тело утонувшего мужчины

В Кировском районе Махачкалы вечером 29 июля мужчина утонул в Каспийском море

В 18:00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Дагестану сообщили, что в море утонул один человек.

На место происшествия направили четырех спасателей и одну единицу спецтехники. Ведутся поисково-спасательные работы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам (8722) 39-99-99, 112 или 01, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Как сообщали Юга.ру, 24 июля в Каспийском море утонули мужчина и трое детей. На следующий день спасатели нашли тело одного из погибших.