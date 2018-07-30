В Каспийском море спасатели ищут тело утонувшего мужчины
Дагестан Маша Томилина
В Кировском районе Махачкалы вечером 29 июля мужчина утонул в Каспийском море
В 18:00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Дагестану сообщили, что в море утонул один человек.
На место происшествия направили четырех спасателей и одну единицу спецтехники. Ведутся поисково-спасательные работы.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам (8722) 39-99-99, 112 или 01, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.
Как сообщали Юга.ру, 24 июля в Каспийском море утонули мужчина и трое детей. На следующий день спасатели нашли тело одного из погибших.
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