США отказались участвовать во встрече по урегулированию сирийского конфликта, которая пройдет в Сочи

США не будут участвовать во встрече по урегулированию сирийского конфликта, которая пройдет в Сочи 30 и 31 июля

Представитель госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты не будут присутствовать ни в качестве наблюдателя, ни в качестве официального участника.

Ранее заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин сообщал, что представителей США попросили быть наблюдателями на встрече по сирийскому урегулированию.

В Сочи в переговорах примут участие представители России, Ирана, Турции, а также спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. Планируется, что участники проведут заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести, сообщает РИА «Новости».