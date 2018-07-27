США отказались участвовать во встрече по урегулированию сирийского конфликта, которая пройдет в Сочи
США не будут участвовать во встрече по урегулированию сирийского конфликта, которая пройдет в Сочи 30 и 31 июля
Представитель госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты не будут присутствовать ни в качестве наблюдателя, ни в качестве официального участника.
Ранее заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин сообщал, что представителей США попросили быть наблюдателями на встрече по сирийскому урегулированию.
В Сочи в переговорах примут участие представители России, Ирана, Турции, а также спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. Планируется, что участники проведут заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести, сообщает РИА «Новости».
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В Сирии вооруженный конфликт начался в марте 2011 года. Урегулирование обсуждают на площадках Астаны и Женевы. Также в январе прошел конгресс сирийского нацдиалога. МИД РФ пригласил на конгресс более 1,5 тыс. представителей сирийского общества. На мероприятие прибыли представители ООН, а также Египта, Иордании, Ирака, Ливана, Саудовской Аравии и Казахстана. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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