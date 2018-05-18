Путин в Сочи обсудил с Асадом политический процесс в Сирии

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Глава РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад 17 мая провели переговоры в Сочи

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что переговоры были обстоятельными. Путин поздравил Асада со значительными успехами сил правительственной армии в борьбе с террористическими группировками.

«Была отмечена необходимость создания дополнительных условий для возобновления полноформатного политического процесса. Отмечены успехи и в ходе астанинского процесса, и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи», — пояснил Песков.

По его словам, Асад на переговорах рассказал, что ситуация со стабильностью в Сирии улучшается и это открывает двери перед начавшемся ранее политическим процессом. Сирийский президент подтвердил, что в Дамаске всегда с воодушевлением поддерживают политический процесс, который должен идти параллельно борьбе с терроризмом.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что главы государств обсудили необходимость возобновления работы по оказанию гуманитарной помощи жителям Сирии, сообщает ТАСС.

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