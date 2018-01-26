На международном конгрессе в Сочи сформируют комиссию по разработке конституции Сирии

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В Сочи 29–30 января пройдет Конгресс национального диалога Сирии, на котором планируется сформировать комиссию по разработке конституции этой страны

С инициативой проведения конгресса выступил президент РФ Владимир Путин. МИД РФ пригласил к участию в конгрессе порядка 1600 представителей сирийского общества — представителей всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренней и внешней оппозиции. Кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, страны — постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Казахстан, ряд региональных и международных партнеров.

Делегацию России на конгрессе возглавит спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, двух других стран-гарантов — Ирана и Турции — заместители министров иностранных дел. Американская сторона еще не приняла решение по участию, передает РИА «Новости».

Помимо подготовки новой конституции Сирии на повестке дня будет организация всеобщих выборов под надзором ООН, решение гуманитарных проблем и разработка долгосрочной комплексной программы реабилитации страны.

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По итогам конгресса будет принято два документа — итоговое коммюнике на основе «документа Наумкин» (также известного как «точки соприкосновения позиций сирийских сторон») и обращение участников, в котором будет говориться о необходимости продвижения по пути дальнейшего урегулирования и восстановления Сирии. Основная его идея заключается в необходимости помогать в решении гуманитарных вопросов.

Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. Под контролем правительственных войск находилось около 30% территории страны, а остальная часть была подконтрольна разрозненным оппозиционным группировкам и террористам из запрещенного в России «Исламского государства». В декабре Россия объявила о разгроме ИГ.

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