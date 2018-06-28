В России ввели уголовную ответственность за онлайн-торговлю редкими животными

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за торговлю редкими животными в интернете

Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации. Согласно нововведениям, за незаконную продажу животных, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами, ввели наказание. Нарушителям грозят принудительные работы до трех лет со штрафом от 500 тыс. рублей до 1,5 млн рублей или лишение свободы от четырех лет со штрафом от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

За такие нарушения с использованием служебного положения следует наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет и штрафа от 1 млн рублей до 3 млн рублей. Также виновные не смогут занимать определенные должности в течение пяти лет.

Для организованной группы, торгующей редкими животными через интернет, предусмотрено лишение свободы от шести до девяти лет со штрафом от 1 млн рублей до 3 млн рублей. Также участники группы, нарушившие закон, не смогут занимать определенные должности до семи лет.

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