В Ростове СК опроверг информацию о задержании мужчины, которого подозревали в изнасиловании ребенка

Ростовская область

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Следственный комитет по Ростовской области опроверг информацию о задержании мужчины, который якобы изнасиловал семилетнего мальчика

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на анонимный источник, что 40-летний мужчина затащил мальчика за гаражи и надругался над ребенком. Сообщалось, что полицейские задержали мужчину на месте преступления.

В следственном комитете по Ростовской области опровергли эту информацию.

«Несколько СМИ в интернете опубликовали информацию со ссылкой на анонимный источник о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который якобы "в Пролетарском районе Ростова-на-Дону затащил семилетнего ребенка за гаражи и надругался над ним". Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, ранее в Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании двух девушек. 

Изнасилование Ростов-на-Дону Следственный комитет
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