В Ростове задержан подозреваемый в изнасиловании двух девушек

В Ростове задержан 25-летний уроженец Амурской области, которого подозревают в изнасилование двух 17-летних девушек

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по данным следствия, в мае и июне этого года мужчина на территории Первомайского и Октябрьского районов совершил изнасилование двух 17-летних девушек.

Он был задержан. Им оказался 25-летний уроженец Амурской области, который временно жил в Ростове.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). В ходе расследования уголовного дела будет проверена его причастность к совершению аналогичных преступлений.