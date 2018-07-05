В Ростове задержан подозреваемый в изнасиловании двух девушек

Ростовская область

Распечатать

В Ростове задержан 25-летний уроженец Амурской области, которого подозревают в изнасилование двух 17-летних девушек

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по данным следствия, в мае и июне этого года мужчина на территории Первомайского и Октябрьского районов совершил изнасилование двух 17-летних девушек.

Он был задержан. Им оказался 25-летний уроженец Амурской области, который временно жил в Ростове. 

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). В ходе расследования уголовного дела будет проверена его причастность к совершению аналогичных преступлений.

 

Изнасилование Полиция Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России стартовала бесплатная образовательная программа для архитекторов
На Кубани в конкурсе самодеятельности СК примут участие следователь-эксцентрик и следователь-петиметр
Жители Дагестана собрали более 50 млн рублей на строительство дороги между равнинными и горными районами
В Ростове задержан подозреваемый в изнасиловании двух девушек
В Крыму назначили вице-премьера, курирующего сферу ЖКХ
Курортный сбор в Сочи введут с 16 июля

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале